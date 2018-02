Todos aplaudiram a decisão do Planalto de aceitar trabalhar com a McKinsey – quando Gleisi Hoffmann recebeu, em fevereiro, elaborado e profundo diagnóstico sobre a ineficiência dos diversos ministérios do governo Dilma.

Agora que o estudo custeado pela iniciativa privada (R$ 7 milhões) começa a dar resultados, está incomodando muita gente.