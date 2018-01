Fronteiras do Pensamento muda de teatro

O Fronteiras do Pensamento está de casa nova. O ciclo de conferências deixa o Complexo Ohtake Cultural para ocupar o palco do Teatro Santander – com maior capacidade. Para tender aumento da demanda nos últimos anos.

Quem vem

Nomes fortes da arte mundial confirmaram presença ma SP-Arte/2017 – que começa no dia 6 de abril, no Pavilhão da Bienal. Entre eles, o novo curador de arte internacional da Tate, Michael Wellen; a curadora do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, Tanya Barson; a curadora do Power Plant, Caroline Kochling, e a art advisor Lisa Schiff, uma das mais consagradas do mundo.

Loucos por Chanel

Conhecido empresário, em visita a Miami, comprou presentes para a mulher, acomodou-os no carro – alugado –, estacionou em Bal Harbor e saiu para um compromisso. Ao voltar, viu que tinham arrombado o veículo… e só levaram a bolsa Chanel. Na Polícia, foi informado de que atua, naquela área, uma “equipe especializada”, com olheiros, dedicada a bolsas da grife.