Um 737-800 da KLM decolou, sem alarde, na última semana, voando com óleo de cozinha reciclado como combustível.

A viagem, de Amsterdã a Paris, confirmada pela empresa, é a primeira de uma série.

Até o fim do ano, a KLM quer 200 rotas operando com o chamado bioquerosene.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.