Frescor cultural

A Sociedade Cultura Artística, que completa cem anos em 2012, ganha novos ares. Um comitê jovem, liderado por Frederico Setúbal Carramaschi e Oscar Nestarez, está sendo montado.

Baseado no modelo “young associates” encontrado nos EUA, a moçada pretende desmistificar a música clássica, criando programação de concertos mais, diríamos assim, palatáveis ao universo dos iniciantes. “Queremos abrir ensaios acompanhados de explicações dos maestros. Mostrar que este tipo de música pode ser acessível a gente da nossa geração”, destaca Nestarez, enfatizando também que concertos podem ser pontos de encontro com e troca culturais.

O primeiro evento do comitê está marcado para agosto: a apresentação da peça Alma Imoral, ainda no Cultura do Itaim. Motivo? O Teatro Cultura Artística continua captando recursos para sua reconstrução.