Mais uma má notícia para Kassab. Pesquisa do PSDB (para consumo interno), com nomes que estão no tabuleiro para suceder Serra, concluiu: todos os nomes tidos como adversários do prefeito – Alckmin, Marta e Ciro Gomes – oscilaram positivamente.

