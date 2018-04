O Ministério Público, que investiga desde janeiro as interceptações telefônicas pedidas por delegados do Estado, elabora um laudo com duas frentes. Vê primeiro se a polícia faz grampos dentro dos limites da lei.

E segundo, qual o grau de eficiência dessas práticas.

