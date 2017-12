Frente Brasil Popular quer mesma segurança de domingo no ato de amanhã

As mesmas vias que foram bloqueadas na região da Avenida Paulista, domingo, devem ser fechadas amanhã para manifestação em apoio a Lula e contra o impeachment da presidente Dilma. Pelo menos, é o que representantes da Frente Brasil Popular e lideranças do PT vão negociar agora, às 16h, com Alexandre Moraes, na secretaria da Segurança. Em outras palavras, querem o mesmo tratamento dado ao evento contra Dilma e contra corrupção que levou 1,4 milhão de pessoas às ruas, segundo a PM.

O ato contará com sete carros de sons. Representando cada um dos setores dos movimentos.

Detalhe: não se sabe com que humor Moraes irá recebê-los. Afinal, o secretário da Segurança foi hostilizado por manifestantes pro-impeachment na avenida Paulista hoje pela manhã.