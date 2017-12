Frente Brasil Popular prevê reunir 200 mil em ato contra impeachment em SP

A Frente Brasil Popular prevê reunir 200 mil pessoas no ato contra o impeachment no próximo domingo, no Vale do Anhangabaú. No dia, a Câmara dos Deputados deverá votar se o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff deve ou não seguir.

O movimento deverá se reunir em carreta que será o palco principal do ato, a partir das 10h. Haverá outras torres com carro de som espalhadas pelo vale, onde estão previstas apresentações artísticas e transmissão da votação.

Segundo a organização, partidos, entidades sociais e sindicatos que fariam atos em outras cidades da Grande SP estão sendo orientados a concentrar-se na capital paulista. Depois de Brasília, eles estimam que o maior protesto contra o impedimento acontecerá em São Paulo.

Lideranças do PT, como Rui Falcão e Emídio de Souza, estarão presentes no ato. Lula ainda não confirmou se estará em Brasília ou em São Paulo.