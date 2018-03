São Paulo deve receber no segundo semestre a conferência Out of the Shadows, da Organização Internacional do Trabalho. A ideia foi tema de conversa entre Nancy Donaldson, da OIT Washington, e o deputado Carlos Bezerra, autor da lei paulista que manda fechar empresas flagradas praticando trabalho escravo.

