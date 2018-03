O que fez mesmo a alegria dos fashionistas no desfile da Versace para a Riachuelo – anteontem, no Pavilhão das Culturas do Ibirapuera – foi a loja montada atrás da passarela, aberta apenas quando Donatella Versace deixou o palco. Na mesma hora, a plateia inteira se levantou para garantir suas peças.

