Paulo Kuczynski, marchand que colecionou por dez anos obras de Frans Krajcberg, monta em abril, na sua galeria, exposição do artista.

Intitulada 100 – 3 – referência aos 97 anos de Krajcberg – a mostra vai abarcar os períodos da produção do polonês radicado no Brasil – incluindo trabalhos dos anos 60, quando residiu em Paris, com passagens porIbiza.