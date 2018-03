Frango salva a lavoura

Enquanto se discute a união da Sadia com a Perdigão, as empresas continuam andando. E bem. Segundo Nildemar Secches, da Perdigão, as exportações da empresa voltaram em março.

Como assim? “O frango, em tempos de crise, tem lugar garantido, pois sai mais em conta que a carne”, explica.

O mesmo confirmou ontem Walter Fontana, lembrando que o mercado interno também está- como diria Dilma, nesta sua nova fase – “bombando”…

Sobre as negociações entre as empresas, nenhuma palavra. Independente de a fusão sair, é certo que ambas têm sinergia gigante. Tanto que esta é a quinta vez que se tenta uní-las para serem a Nº 1 do mundo.

