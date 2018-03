Agora é oficial. Conforme antecipou Direto da Fonte, a abertura do Ano da França no Brasil será em Ouro Preto, no dia 21 de abril. A idéia é fazer uma dupla celebração: os 220 anos da Inconfidência Mineira e da Revolução Francesa. O martelo foi batido ontem, em Paris, durante encontro entre o governador Aécio Neves e o presidente do comissariado responsável pelo Ano da França no Brasil, embaixador Yves Sant-Geours.



Por Pedro Venceslau



