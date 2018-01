Francês italiano

Depois de 12 anos atuando como chef executivo do Grupo Le Vin – e com mais de duas décadas de experiência na gastronomia francesa –,Marcilio Araujo resolveu mudar de ares. Acaba de abrir o restaurante italiano Benedictine, no Itaim. “Há 3 anos, quando inaugurei o Figurati – que era a versão italiana do grupo –, me interessei pela culinária do país. Fui diversas vezes para lá e, assim, criei o menu”, conta o chef. “Os franceses que me perdoem, mas muito da alta-gastronomia deles vem da Itália”, brinca. Além de clássicos da pátria de Dante, o mineiro incluiu no cardápio sanduíches, tábuas de frios e embutidos de diferentes regiões do país. “Acho interessante o jeito relaxado como os italianos se sentam e comem um sanduíche com uma taça de vinho.”

