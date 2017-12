Foto pra vestir

A ideia de Claudia Saad, dona da marca Oma Tees – de t-shirts de luxo –, era ter em suas araras um pouco da arte de J.R. Duran. Pois bastou uma conversa com o fotógrafo para vir à luz uma nova coleção de camisetas, que chegam às lojas no dia 22. “Foram oito meses de trabalho”, conta ela. “E o Duran supervisionou todo o processo.” A Oma, que surgiu como um carrinho de feira fashion no território da Daslu, hoje está na Oscar Freire e nos shoppings Cidade Jardim e Higienópolis. Mas Claudia quer voltar um pouco no tempo – pretende espalhar carrinhos pelo País até o fim do ano. E aumentar em 50% seus pontos de venda em multimarcas. Sua grife pode ser encontrada, hoje, em 30 endereços.

