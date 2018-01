Foto do pai de Lewandowski vai parar no Memorial JK

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ricardo Lewandowski recebeu em seu gabinete

na presidência do STF, dias atrás, Ana Cristina Kubitschek, neta do ex-presidente Juscelino Kubitschek — que governou o País entre 1956 e 1960. E no encontro fez uma doação especial ao acervo do Memorial JK: uma foto de suas memórias de família, tirada no final dos anos 1950 na qual aparecem o pai do ministro — o polonês Mario Lewandowski, (na imagem em preto e branco, à esquerda de JK), o próprio presidente da República (ao centro) e o advogado Clóvis Ramalhete, que também foi ministro do STF.

A foto (de Felippe Sampaio/STF) registra a entrega da bicicleta número 100.000 da marca MercSwiss. Cujo fundador foi ninguém menos que o pai do hoje presidente do STF.