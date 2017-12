Foto do bem

Para celebrar o primeiro aniversário de sua galeria Urban Arts Flagship, André Diniz expõe, quarta (5), pela primeira vez uma coleção de 13 obras. O galerista levou cinco meses para criar os ensaios fotográficos transformados em obras de arte inspirados em artistas como Picasso, Salvador Dali, entre outros. Para tanto, André convidou modelos para serem clicadas pelos fotógrafos Rogério Mesquita e Ivan Abujamra. “Fazia tempo que eu não me dedicava à criação de um projeto de arte. Expor na Urban Arts o resultado desse trabalho que tem o lucro revertido para AACD é muito gratificante”, disse. “Trabalhar com as emoções de 13 modelos renomadas misturadas com importantes obras de arte fez com que o trabalho ficasse mais bonito do que eu esperava”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.