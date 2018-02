Para alegria dos gaúchos Tarso Genro e Dilma Rousseff, o Fórum Social está bem perto de voltar ao Rio Grande do Sul na próxima edição. As cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo já fazem lobby junto aos chefões do evento.

E há quem defenda que o Fórum migre para os EUA, para ter mais visibilidade.

