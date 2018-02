Fórum Clinton

O encontro da ONU esta semana em Nova York coincidiu com o fórum promovido por Bill Clinton, o Clinton Global Initiative, permitindo o ir e vir de presidentes, autoridades internacionais e integrantes do governo Obama. Como o quase ex-secretário do Tesouro americano, Larry Summers, que fugiu de perguntas e declarações um dia depois de ter anunciado sua saída.

Na plateia do evento, o homem mais rico do mundo, Carlos Slim, e Bill Gates, segundo no ranking. Além do bilionário indiano Ratan Tata que declarou à coluna ter, sim, planos de investir no Brasil. “No tempo certo”, ponderou enigmático. E por que não atrizes como Demi Moore e Barbara Streisand? Dando sopa, sozinho, o reverendo Jesse Moon foi pouco assediado.