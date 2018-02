Pelo jeito, para os organizadores do evento que terminou ontem com discurso de Obama e sua Michelle, uma Shakira equivale a uma Bush. A ausência da cantora colombiana – criadora da fundação Pies Descalzos -, no painel sobre o potencial humano do seminário, foi preenchida com a convocação da filha de outra debatedora, a ex-primeira-dama Laura Bush.

Barbara Bush trabalha em ONG comunitária.