Forneria e sorveteria ganha Pinheiros

Dois em um. Juntar num só espaço forneria e sorveteria – a Forneria Pellegrini &Gelatto– foi a opção da dupla de empresários Fabio Lopez e Sergio Almeida. Sergio, de origem italiana e portuguesa, é o responsável pela forneria. Deixou a carreira na área de marketing e educação para trabalhar com gastronomia. Fabio, formado pela Faap, largou uma carreira no cinema para trabalhar com sorvete italiano, sua grande paixão. “Escolhemos o bairro de Pinheiros, uma região descolada sem a badalação do eixo Jardins-Itaim. Acreditamos na simplicidade e nas boas coisas da vida, por isso também apostamos em um serviço sem firulas. Temos uma bela varanda, a pizza é feita artesanal com farinha e tomates importados da Itália e, ainda, 18 tipos de sorvete”, afirma Sérgio.