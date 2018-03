Jandira Feghali, do PCdoB, vai apresentar ao Congresso duas das propostas que o ex-ministro José Gomes Temporão lançou quando estava à frente do Ministério da Saúde – no governo Lula.

A criação de carreira federal para médicos e dar à Funasa a responsabilidade de remanejar profissionais para as regiões mais carentes do País.

Formiguinha 2

Temporão confirma conversas com parlamentares a respeito do Programa Mais Médicos, apostando que a criação da comissão mista que analisará a MP vai aperfeiçoá-lo. “O processo ainda está no início. Temos de aguardar um pouco mais para uma avaliação do real impacto das medidas.”