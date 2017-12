Em meio à discussão sobre a terceirização, Ricardo Patah, da UGT, deverá afirmar hoje, na Conferência da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, que o desenvolvimento no País está diretamente ligado “à regulação do mercado de trabalho e à formalização do trabalho informal”.

No encontro, a OIT colocará em votação recomendação pró-adoção de programas de combate à informalidade.