Forma natural

Ana Cezar de Andrade deixou de lado a bem sucedida carreira de publicitária para investir no que sempre sonhou: algo que unisse suas paixões por desenho e meio ambiente. Assim nasceu a Seiva, marca de roupas na qual ela cria e desenvolve as estampas, inspiradas nas formas da natureza. “Sempre gostei de plantas, principalmente natureza tropical, por causa do jardim do meu avô. É de lá que tiro meus desenhos”, conta. “Seiva é o sangue da planta, o que transmite energia, a vida. A marca quer trabalhar com essa consciência”, diz a artista, que hoje vende pela internet.