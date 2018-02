Marcio Pochmann entrará na longa fila de candidatos que vão tirar foto com Lula segunda-feira, em São Paulo, para usar no material de campanha. Apesar do tratamento pasteurizado, o intelectual – que concorre à prefeitura de Campinas e amarga 1% das intenções de voto – teve a promessa de seu padrinho político.

Assim que tiver aval dos fonoaudiólogos, Lula participará de ato de campanha do ex-presidente do Ipea.