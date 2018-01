Força virtual  

Com Dilma diariamente respondendo a perguntas de internautas no Facebook, seu perfil ganhou 150 mil novos seguidores em três dias – chegando ontem aos 3 milhões.

Sem acesso à página oficial da Presidência da República, a petista quer levar um ministro (dos seus) por dia para falar. Hoje será a vez de Carlos Gabas, ex-Previdência.

Virtual 2

O governo Temer ainda não entrou no ritmo online. No site da Secretaria do Governo, quem clicava ontem em “Acesso à Informação” via na tela uma enorme foto do ex-ministro Ricardo Berzoini.

E o Ministério da Cultura continua sendo, no site, um ministério. Além disso, parou no tempo: sua última informação é do dia 12.