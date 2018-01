Força na imagem

A ofensiva de Temer sobre o Nordeste, nesta fase final do processo de impeachment, é realmente para valer. Além de receber senadores da região – como fez ontem atendendo a Edison Lobão, João Alberto Souza e Roberto Rocha – o presidente em exercício decidiu intensificar a publicidade do governo na área.

Pretende “bombar” os R$ 790 milhões para combate à seca, a recuperação do São Francisco (Novo Chico), a transposição, o aumento do Bolsa Família, os R$ 120 bilhões a mais para os fundos regionais entre 2017 e 2020 e a decisão de priorizar famílias com casos de microcefalia que participam do Minha Casa Minha Vida.