Força feminina

Olivia Lazare fez rasante pelo Brasil, semana passada, para participar do Women’s Forum, no Hyatt, que apresentou o tema “Making a difference”. Com passagem pela ONU de NY e Roma, a moça, atualmente, é a líder da Cartier Women’s Initiative Awards. Trata-se de um projeto da marca para selecionar startups de mulheres que visam o desenvolvimento de suas comunidades. A ideia, explica Olivia, é encorajar lideranças femininas, financiando e premiando projetos que tenham futuro e retorno financeiro. Além do prêmio, o fórum também mostra cases de sucesso e discute a questão dos direitos das mulheres. “Sou uma eterna otimista. Trabalhei tanto na iniciativa pública quanto em empresas privadas e pude ver projetos maravilhosos. Não há como não se sentir inspirada por cada uma dessas mulheres que fazem a diferença em seus países”, conta.

