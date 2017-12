‘Mexeu com uma…’ vira documentário na TV a cabo

O nome da campanha que colocou José Mayer na geladeira da Globo, “Mexeu com uma, mexeu com todas”, é também o título do novo documentário de Sandra Werneck. O longa – que estreia no canal Curta dia 5 de maio – e retrata casos de violência contra a mulher com a participação de Luiza Brunet, Joanna Maranhão e Maria da Penha.

Honrado

A homenagem a Lima Barreto na Flip 2017 – que acontece em julho – começa a movimentar o mercado editorial. Até o início da festa literária, mais de 10 livros devem chegar às livrarias. A Cia. das Letras lança em junho a biografia do autor e nova edição de Cemitério dos Vivos e Diário Íntimo.

A Autêntica publica uma nova edição da biografia A Vida de Lima Barreto. Honrado 2 A e-galaxia também planeja a publicação de Lima Barreto e a Literatura, compilado de crônicas do autor e uma coletânea de ensaios a cargo de Beatriz Resende. Já a Verso Brasil prepara lançamento de A Correspondência entre Monteiro Lobato e Lima Barreto, em edição revista.