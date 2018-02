Fonte do BC, porém, afirma não haver o menor fundamento na história acima. Informa que as medidas foram desenhadas em conjunto por BC e Fazenda. Não deixa claro, entretanto, por que a tarefa foi transferida para o CMN. “Não é só o BC, é a CVM a reguladrora do mercado”, justifica.

Ao procurar informações sobre qual o papel da CVM nesse processo, a coluna apurou que a autarquia recebeu o pacote de medidas às 10h da manhã de terça-feira. Com a instrução de emitir opinião até as 15h.