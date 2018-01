Crises à parte, o novo ranking da Forbes Brasil traz, em 2017, um recorde no número de bilionários no Brasil: 170. Destes, 116 com patrimônio maior que em 2016.

No topo continuam Jorge Paulo Lemann, com R$ 95,3 bilhões, seguido de Joseph Safra (R$ 71,1 bi) e Marcel Herrmann Telles.