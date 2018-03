Fora do trilho

Processada por cartel em 16 países, a Siemens já foi multada na Alemanha (US$ 556 milhões), nos EUA (US$ 800 milhões) e pela União Europeia (US$ 580 milhões). E no Brasil, qual será a multa aplicada pelo Cade?

Segundo as atuais normas do Conselho, o valor pode chegar a R$ 2 bilhões. E ele “nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação”.

Recorde do Cade? Deu-se em setembro de 2010, quando fabricantes de gases hospitalares e industriais, que integravam o chamado “cartel do oxigênio”, foram multados em grupo: R$ 3 bilhões.