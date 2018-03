Fora do eixo

Antes que a crise hídrica se intensifique, Rafael Hawilla resolveu ‘sair’ de São Paulo. À frente da HDauff, do Grupo Traffic, está apostando suas fichas no interior do Estado. E acaba de lançar o Georgina Business Park, empreendimento de R$ 500 milhões em São José do Rio Preto. “Fechamos acordo com a rede Hilton e vamos trazer o primeiro Hilton Garden Inn ao País”, conta o moço, que é filho de J. Hawilla. Além do hotel, o lugar terá torres comerciais e residencial, praça com serviços e até heliponto. O objetivo? Atrair investidores nacionais e internacionais. Outra tacada de Rafael na cidade é o Quinta do Golfe, residencial com campo profissional, de 18 buracos, devidamente “embutido”. Para poucos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.