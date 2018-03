Manifestantes desistiram de protestar em frente ao Ministério do Meio Ambiente – na mobilização de quarta, em Brasília, contra o Código Florestal.

Fora de foco 2

Ao tentar reuni-los,Mario Mantovani, do SOS Mata Atlântica, convenceu-se da inutilidade da manifestação. “Defendendo o projeto do Senado, o ministério mostra ser realmente do ‘Meio’. Quer meia APP, meia anistia, meia recuperação de reserva legal. Ou seja: tudo meia-boca.”