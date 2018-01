Fora de área

Arrastão de celulares na área VIP. Foi o que aconteceu logo no começo do show do DJ Tiësto (estreia de sua turnê mundial), sexta-feira, no Espaço das Américas.

Calcula-se, segundo a empresária Rosy Verdi (que teve familiares furtados), o sumiço de mais de 100 aparelhos – tirados de bolsas e mochilas dos espectadores. “Eles me contaram que a segurança, avisada, deu de ombros e recomendou que cada um cuidasse de suas coisas”, diz, horrorizada. Houve quem procurasse a delegacia, no dia seguinte.

Fora 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Indagada, a casa informou à coluna não ter recebido “nenhuma notificação oficial sobre roubos” durante a apresentação do DJ holandês.