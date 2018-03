Fora da curva 

Depois da declaração de Eduardo Paes à TV americana CNN, semana passada, apontando que “o Estado está fazendo um trabalho terrível, horrível (na área de segurança)… Está falhando completamente em seu trabalho de policiar e cuidar das pessoas”, o COB registrou nada menos que… 40 mil cancelamentos de compra de ingressos.

Não é muito no universo de 1,7 milhão ainda à disposição, mas pesa. “Desnecessário”, lamenta fonte do comitê, torcendo para não haver outra leva de desistentes com a entrevista do prefeito carioca deu ao The Guardian, esta semana – ele declarou ao jornal britânico que a Olimpíada é uma “oportunidade perdida”.

Tem quem acredite que Paes esteja tentando se blindar do governo do Estado do Rio e de qualquer falha que possa acontecer durante os Jogos. Tudo de olho em 2018 e na eleição de Pedro Paulo para a prefeitura carioca.

Mas, ao que parece, sua estratégia não está dando certo. A repercussão de suas falas tem sido negativa.

Em tempo: Paes telefonou ontem para Michel Temer para tentar explicar suas declarações, ressaltando que não quis atingir o trabalho do governo federal.