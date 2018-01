Uma dupla em busca do varejo

Guta Virtuoso e Luciana Conde são donas da Cine 732 – marca de acessórios descolados, feitos com resina, acrílico e outros materiais inusitados para sair do óbvio. O nome é uma brincadeira com a casa de Guta, que fica no número 732 de sua rua e onde ela reúne, toda semana, amigas cinéfilas para projetar um filme no muro do prédio vizinho.

Este ano, a dupla quer entrar no varejo e começar a vender suas peças ‘desejo’ no interior, além de parcerias com outras marcas. “Ainda não podemos contar quais”, avisa.

Loja própria? “Não, por enquanto”, pondera Lu. “Vamos continuar com nosso e-commerce e nossas parcerias com a Lool, a multimarcas JouJou, a NK e os sites Gallerist e Style Market”, acrescenta Guta.