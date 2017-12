Fora da caixa

Luiza Bomeny é a representante oficial do Istituto Marangoni no Brasil. Há 14 anos a moça orienta profissionais e alunos em relação às oportunidades de carreira através de experiências de estudo no exterior, sempre com foco nos segmentos de moda e design.

No momento,Luiza está ajudando a divulgar no Brasil o curso Interior Design for Professionals, que vai acontecer entre os dias 18 e 29 de abril, logo após a Semana do Móvel de Milão. “O curso foi desenvolvido exclusivamente para arquitetos, designers de interiores e profissionais do setor”, explica.

“O foco é analisar o mundo multifacetado de interiores a partir do estudo de tendências, cores, materiais e iluminação, com seminários e visitas guiadas a showrooms e fábricas de Milão.”