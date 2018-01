Após a vitória da Alemanha sobre o Brasil, anteontem, ouviu-se alerta pelo sistema de som do Mineirão: os alemães deveriam permanecer no estádio “por medida de segurança”. No entanto, houve muitas brigas entre… brasileiros.

Até o terceiro gol, os otimistas gritavam “eu acredito”; os pessimistas, “eu não acredito”. Os alemães, por sua vez, bradavam “Brasil” pouco antes do fim da partida.