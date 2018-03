Era para ser um livro de colorir para crianças. Mas We Shall Never Forget 9/11, que reconta o 11 de Setembro, anda causando polêmica nos EUA. A crítica principal é quanto à definição dos muçulmanos. Uma das passagens do texto? “Essa gente louca odeia o estilo de vida americano, porque somos livres”.

