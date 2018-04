Folga folgada

Não há nada no regulamento que impeça e a servidora federal Mônica Alves tirou sua 13ª licença médica desde 2003. Lotada no aeroporto de Brasília, a ex-mulher do líder do PMDB na Câmara, Henrique Alves, consta da lista das possíveis demissões da Infraero.

Pelo jeito, como não pode ser demitida durante sua licença… de licença ficará.

