Extinta na prática em setembro, quando Mangabeira Unger se demitiu, a Secretaria de Assuntos Estratégicos resistiu e teve um instante final de glória. Manteve no ar o seu site e, no final de semana, publicou um importante estudo sobre o futuro ambiental do País até 2040.

Herdeiro do trabalho, o Ministério do Meio Ambiente se preparava para divulgá-lo.