Em apenas três dias no comando do STF, Ricardo Lewandowski recebeu cem processos para julgar – a maioria habeas corpus e pedidos de liminar. Substitui Joaquim Barbosa até o fim do mês.

