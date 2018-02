O conde Phillipe Rothschild e Janyck Daudet, do Club Med, conquistam novos negócios e desavenças no Rio.

Depois do sucesso do Dinner Club, no Zozô, Luiz Tepedino, querido dos cariocas, foi afastado – sem explicação nem acerto de contas. Após um ano de espera, está entrando com ação na Justiça contra a dupla.