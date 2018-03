O prédio do Detran estará vazio a partir de amanhã.

Segundo o secretário João Sayad, essa é a data-limite para a transferência do órgão. No local será instalado, em 2010, o Museu de Arte Contemporânea, que está na USP. As obras começam assim que Oscar Niemeyer, que projetou o prédio, der seu ok ao novo projeto do MAC.