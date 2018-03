Poucos servidores foram ao Culto da Glória de Deus, sexta, no auditório do Palácio do Planalto. Convocado por e-mail pela secretaria-geral da Presidência, o debate sobre mistura de Estado com religião dividiu os funcionários públicos.

No mar de mensagens trocadas, uma fez escola: “Por gentileza, vamos trabalhar?”