Eterno aliado do presidente Lula, Luiz Marinho começou a gestão em São Bernardo do Campo exonerando a funcionária Tereza Otília.



Que vem a ser irmã da primeira-dama Marisa Letícia.



Ela tinha cargo de confiança na Secretaria de Desenvolvimento Social e era muito próxima do ex-prefeito William Dib, rival de Lula.

