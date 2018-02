Fogo amigo

Moreira Franco, que organiza o congresso do PMDB marcado para terça-feira, ouviu anteontem que deputados da legenda estariam trabalhando para esvaziar o evento – possivelmente, por sugestão do Planalto. No ato, o presidente da Fundação Ulysses Guimarães ligou para o líder na Câmara, Leonardo Picciani.

Fogo 2

Diplomático, no estilo Michel Temer, Moreira deu a entender que era preciso que o colega ajudasse o partido. Ouviu dele que a ala “mais radical” não quer transformar o evento em palco político.

Em tempo: Picciani não vai ao encontro. No dia, estará falando sobre reforma política do Brasil em… Harvard.