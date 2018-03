Márcio Lacerda, de Belo Horizonte – a ser eleito hoje presidente da Frente Nacional de Prefeitos –, já tem compromisso para amanhã, em Brasília: será recebido por comitiva de 23 embaixadores da Comunidade Europeia.

O encontro contará com a presença de Fernando Haddad e Eduardo Paes, prefeitos de SP e Rio. Na agenda, parcerias com os países do Velho Mundo e atuação contra desigualdades sociais.