Flores para espantar os maus tempos

Florista há mais de 10 anos, Luly Vidigal (à esquerda) chamou Ana Luiza Bardella para ser sua sócia na Luly Vidigal Flores. Convite aceito, elas estão trabalhando juntas desde janeiro, depois de terem se conhecido em uma aula de arranjos.

O mote da parceria é adequar os preços aos tempos incertos, sem deixar de lado o bom gosto e a originalidade. Entre eventos sociais e corporativos, foram responsáveis pela decoração do evento que tratou sobre a conservação dos oceanos, no Palácio dos Bandeirantes, e contou com a presença do príncipe Albert II, de Mônaco.